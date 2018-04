Dure waterpijp van Bugatti

Door: AUTO55

Weinig relevant doch redelijk in het oog springend is deze waterpijp of 'shisha' die Bugatti (by Desvall) aan de man probeert te brengen. Voor echte connaisseurs, als we de Zweedse makers ervan mogen geloven. En de vraagprijs spreekt die verklaring alvast niet tegen. Omgerekend € 73.855 wordt er voor deze 80cm hoge, in handgenaaid leder gewikkelde en zelfs carbon en titanium bevattende genotsbrenger verlangd. Uiteraard is de oplage beperkt, tot amper 150 exemplaren. Iemand interesse?