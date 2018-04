Helemaal: de nieuwe Nissan Qashqai (+ prijzen)

Door: BV

Sinds Nissan de Qashqai lanceerde in 2007, werden er zo maar eventjes twee miljoen van gebouwd. Een regelrechte hit dus, die zelfs aan het eind van z'n carrière nog steeds de verkoopstabellen in het segment dicteert. Nissan bewees ermee dat snel inspelen op nieuwe markttendensen wel degelijk divident kan opleveren. En nu is het tijd voor een nieuwe generatie. Eentje die 4,9cm groeit in alle richtingen behalve in de hoogte, tot 40kg minder op de weegschaal zet, strakker in de lijnen zit en z'n derde zitrij opgeeft. De Qashqai +2 is niet meer. Wie zeven personen aan boord wil schikken moet uitwijken naar de nieuwe X-Trail.

De koffer van de nieuwe Qashqai slikt voortaan 439l, een toename van 29 liter, en inzittenden profiteren van meer been- en hoofdruimte. De flexibiliteit van de bagageruimte is eveneens toegenomen. De achterklep opent 15cm verder dan voorheen en Nissan heeft de bodem van verstelbare vloerpanelen voorzien. Deze twee omkeerbare vloerdelen kunnen makkelijk hoger en lager worden geplaatst. In totaal zijn er 16 indelingen mogelijk, voor een maximaal laadvolume en voor het creëren van een volledig vlakke vloer bij het neerklappen van de achterbank. De hoedenplank past overigens onder de laadvloer, handig voor als deze in de weg zit bij het vervoeren van grote voorwerpen. De vloerdelen zijn bovendien aan één zijde bekleed met tapijt, terwijl de andere zijde volledig vlak is en dus makkelijk reinigbaar.

Het is de eerste Nissan die het CMF-platform (Common Module Family) van de Renault-Nissan alliantie als basis gebruikt. Z'n design is moderner en meer uitgesproken, maar nog steeds herkenbaar. Alleen heeft de achterzijde last van het Koreaans syndroom en zitten er vooraan wat Saab-genen in verwerkt. De koplampen bevatten uiteraard zuinige LED-dagrijverlichting, en ook ging het luchtweerstandcoëfficiënt (Cx) naar omlaag, tot 0,32. Een toepassing die daaraan bijdraagt is het debuterende "Active Grille Shutter"-systeem, dat het radiatorrooster afsluit wanneer extra koeling niet noodzakelijk is, en dit vanaf 30km/u. Het wordt standaard meegeleverd op alle diesels en handgeschakelde versies.

Benzinerijden kan alleen met de 1.2 DIG-T, een turbomotor die we al kennen van bij Renault en Dacia en die 115pk en 190Nm op de wielen dumpt. Gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak laat deze 5,6l/km uitschijnen (129g/km CO2). Eind volgend jaar wordt die echter bijgestaan nog een tweede benzinemotor: de bekende 1.6 DIG-T met 150pk en 240Nm koppel. Die zou 5,6l/100km lusten (132g/km CO2).

Dieselrijders hebben bij de lancering de keuze tussen de 110pk producerende 1.5 dCi of de 1.6 dCi met 130pk. Ze werden aangepast om nog verfijnder, stiller, trillingsarmer en efficiënter dan ervoor te opereren. Voor de 1.5 dCi geeft Nissan een gemiddeld verbruik van 3,8l/100km op, terwijl de zestienhonderd 4,4l/100km verbruikt met een handbak eraan gekoppeld. Met een automatische Xtronic-transmissie wordt dit 4,6l/100km en de vierwielaangedreven versie noteert 4,9l/100km.

Voorts laat het merk tal van elektronische voorzieningen op de koper los, met heuse namen als Front Collision Avoidance, Driver Attention Support, Intelligent Park Assist en Traffic Sign Recognition. Nissan schaart ze onder de noemer "Nissan Safety Shield", zoals u wellicht niet onbekend van de reclameboodschappen.

Prijzen van de nieuwe Qashqai starten bij € 20.990 voor de 1.2 DIG-T (in Visia-uitvoering), € 23.190 voor de 1.5 dCi en € 26.890 voor de 1.6 dCi (Acenta-uitvoering). De optionele CVT-automaat kost € 1.500 en de versie met vierwielaandrijving is ook weer € 2.000 duurder. Het optionele Nissan Safety Pack is voor de Visia- en Acenta-uitvoeringen leverbaar en maakt je € 600 armer.

Meer beeld vind je in de fotospecial.