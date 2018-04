Nissan BladeGlider gaat Deltawing achterna

Door: AUTO55

Op het autosalon van Tokio, dat op 23 november de deuren opent voor het grote publiek, zal Nissan het doek lichten van de BladeGlider. Dat is een driezits concept car afgeleid van de Deltawing - nu ZEOD RC - die het merk inzet tijdens onder meer de 24 Uren van Le Mans.

Nissan claimt een zeer lage luchtweerstand, mede door de smalle voorzijde van slechts een enkele meter breed, en een extreem hoge downforce. De bodemplaat is vervaardigd uit carbon en voor de koetswerkpanelen werd CFRP gebruikt. Qua gewichtsverdeling tellen we 30% voor en 70% achter. Nissan beweert verder dat de BladeGlider als voorbeeld moet dienen van een toekomstig productiemodel, al zouden we daar zelf geen geld op durven zetten. Het zou in ieder geval wel een gedurfde zet betekenen. Hier zijn alle foto's.