Batmobiel? Nee, Nissans deelnemer aan Le Mans

Door: BV

Op 16 en 17 juni worden de legendarische 24 Uren van Le Man 2012 verreden. En daarin staat nogal wat te gebeuren. Eerst gooide Peugeot de handdoek in de ring, die vervolgens door Toyota weer werd opgeraapt. De Japanners schrijven een hybride in en krijgen meteen gezelschap van Audi dat naast het gebruikelijke dieselgeweld ook één wagen inzet die wordt bijgestaan door een elektromotor. Maar het kan nog veel gekker. Deze DeltaWing bijvoordeeld, die samen met Nissan is ontwikkeld. De auto is zo experimenteel dat hij wel mag deelnemen maar niet in het klassement zal opgenomen worden. Zilverwaren oogsten is voor Nissan dus geen optie, ongeacht de uitkomst.

Aerodynamica, dat is het toverwoord van de DeltaWing. De luchtweerstand moet zowat de helft lager zijn dan die van de bolides in de Le Mans-raceklasse. En daar zit z'n specifieke vorm met de spitse neus en zeer dicht tegen elkaar liggende voorwielen (door Michelin voorzien van speciaal voor de auto gemaakte banden) zeker voor iets tussen. De bestuurder en de krachtbron zitten zo ver mogelijk achteraan, voor een optimale wendbaarheid.

De paardenstal telt ‘slechts' 300 stuks. Voor het broedprogramma wordt bovendien beroep gedaan op een simpel 1.6l viercilinder turbomotortje. Een afgeleide van de motor die ook in de Juke te koop is.