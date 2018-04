EVR Proto VX 101 is klaar voor Dakar

Door: AUTO55

Om deel te nemen aan de befaamde Dakar Rally heeft het in Brie-Comte-Robert gevestigde Eric Vigouroux Racing twee nieuwe bolides klaargestoomd onder de noemer Proto VX 101 Rally Raid. Ze werden ontwikkeld in samenwerking met Jefferies Racing en ingepakt in (een deel van) het koetswerk van een Chevrolet Colorado. Onder de kap schuilt echter een LS7 Corvette racemotor, gekoppeld aan een sequëntiële versnellingsbak van Fortin. Verder spotten we uiteraard stevige terreinbanden, maar ook een gigantische luchtinlaat op het dak. Het team reed eerder een gemodificeerde Silverado voor, al achtte het team de tijd rijp om zich op een geheel nieuw project te storten. De EVR Proto VX 101 is dus aan zijn proefstuk toe. Hier is meer beeld.