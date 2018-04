Lexus CT200h opgefrist (+ prijzen)

Door: AUTO55

Op de Guangzhou Motor Show in China stelde Lexus de opgefriste CT200h voor. Uiterlijke verschillen met de ongelifte CT200h zijn eerder beperkt. Wel draagt hij voortaan het bekende familiegezicht en worden de horizontale lijnen aan de achterzijde extra in de verf gezet. Lexus spreekt weliswaar over méér dan een facelift, maar als we de wijzigingen in het exterieur onder de loep nemen kunnen we het daar weinig mee eens zijn. Nieuwe 16- en 17-duimsvelgen maken overigens ook geen nieuwe auto. In het interieur dan wijzigde Lexus onder meer het design van de deuren, werd de materiaalkeuze herzien en treffen we voortaan de nieuwe Media Display Controller waarmee je kan navigeren. Onder andere.

Lexus claimt dat de CT200h op 94 punten werd aangepast om het geluidsniveau te reduceren. Verder beloven verstevigingen aan de carrosserie en aanpassingen aan het onderstel en de stuurinrichting zowel meer dynamiek als comfort op de baan. Tegelijk werd de aandrijflijn en de luchtweerstand verder geoptimaliseerd om het verbruik - en daarmee ook de CO2-emissie - nog verder te verlagen. Zo daalde de uitstoot naar 82 gram per kilometer voor de basisversie (met 15-duims lichtmaal), terwijl de rest van de uitvoeringen - die een grotere wielmaat verkiezen - voortaan gemiddeld 88g/km CO2 de lucht in blazen. Leuk om weten is dat Lexus de transmissie opnieuw geprogrammeerd heeft om de bestijging van de toerenladder natuurlijker te doen verlopen.

Elke CT200h wordt standaard geleverd met een snelheids- en klimaatregelaar, lederen accenten in het interieur en een mooi uitgebalanceerd audiosysteem. Elk exemplaar geniet bovendien van zelfherstellende lak - waardoor de kans op zichtbare krasjes sterk wordt verminderd - en de modellen met Lexus Display Audio krijgen een Mirror Link. Daarmee kan je het beeldscherm van je smartphone (waarop bijvoorbeeld een navigatie-app draait) overzetten op het beeldscherm in de auto.

En voor de sportievelingen tenslotte hebben de Japanners een CT200h F Sport Line in de aanbieding, te herkennen aan zijn bijgeschminkte design met een afwijkende grille, een andere voorbumper en achterspoiler alsook donkerkleurige 16-duimers in de wielkasten. In de cockpit gaan vooral de pedalen, de kleurstelling en het stuurwiel de sportieve toer op. En om z'n rijkwaliteiten aan te scherpen werden andere dempers gemonteerd.

De nieuwe CT200h is er vanaf € 26.690 voor de basisversie en wordt voor € 27.600 als 'Business Edition' aan de man gebracht. Hoger in de prijzentabel vind je de 'Executive Line' (€ 32.800), de 'F Sport Line' (€ 35.340) en uiteindelijk de 'Privilege Line' (€ 38.150). Meer beeld van de CT200h is er in de fotospecial.