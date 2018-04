Honda FCEV Concept lust waterstof

Door: AUTO55

Met de FCEV Concept zet Honda alweer in op alternatieve brandstoffen zonder uitstoot. Als opvolger van de FCX Clarity zal het model in 2015 zijn intrede doen in de VS en in Japan, en later ook in onze streken. Van de Clarity rijden er inmiddels wereldwijd zo'n 25 exemplaren rond.

Het ontwerp is, zoals dat van menig waterstofauto en concept car, behoorlijk excentriek. Opvallend is de enorme luchtinlaat op de flanken, terwijl de achterzijde wat weg heeft van de Volkswagens XL1. Hoe de FCEV Concept er in levende lijve uitziet komen we op 20 november te weten. Dan zal deze groene jongen op de Honda-stand van de Los Angeles Auto Show zijn opwachting maken.