Toyota GT86 wil ook rallyrijden

Nadat Toyota's motorsportafdeling TMG eerder een raceversie onder de noemer GT86 CS-V3 in de openbaarheid bracht, meldt men nu dat er ook een rally-afgeleide op komst is. De GT86 CS-R3 zal in principe nog voor 2015 te koop worden aangeboden. De Japanners willen hem klaarstomen voor FIA-evenementen met inbegrip van de World Rally Championship of WRC. Prijzen worden pas in de loop van de volgende maanden bekendgemaakt.

Wat een eventuele vermogenswinst betreft, stelt Toyota dat de GT86 CS-R3 maximale kracht uit z'n tweeliterblok zal sleuren, weliswaar binnen de grenzen van het toelaatbare. Het merk bevestigde dat het rallywapen met een sequentiële zesbak zal worden uitgerust.