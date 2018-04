Kleinste Audi heet A0, heeft Up-genen

Door: AUTO55

Ziehier de impressies van Audi's toekomstige allerkleinste. Hij zou A0 gaan heten, in 2015 in productie gaan en is overduidelijk op de VW Up gebaseerd. Voor het 'premiumgevoel' zorgen LED-achterlichtunits, lichtmetaal in de wielkasten en uiteraard het typische Audi-radiatorrooster. Aan de binnenzijde zal je wellicht voor onder andere lederen zetels en een verbeterd infotainmentsysteem kunnen opteren. Inzake materiaalkeuze wordt er uiteraard net iets hoger gemikt dan bij VW, Seat en Skoda.

We verwachten ook meer pit tussen de voorwielen. Een 110pk opwekkende éénliter turbomotor zoals ondergebracht in de conceptuele Up GT wordt genoemd. Indien deze geruchten kloppen, wil dat zeggen dat de kans op een productierijpe Up GT klein is. Ook is er sprake van een volledig elektrisch aangedreven versie (zie ook e-Up) en zelfs van een dieselhybride met technologie geleend van de Volkswagen XL1 - een omgebouwde Twin-Up zeg maar. Audi CEO Rupert Stadler maakt verder ook gewag van de komst van twee nieuwe crossovers én een kleine MPV in het gamma. Audi wil tegen 2018 jaarlijks 2 miljoen auto's aan de man brengen.