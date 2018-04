VW presenteert Twin Up als dieselhybride

Door: AUTO55

De Twin Up laat zich aandrijven door hetzelfde systeem als de XL1, maar dan met een elektromotor die er 20 paarden extra uitperst. Met 1,2t op de schaal weegt hij dan ook een pak meer. Het gecombineerde vermogen bedraagt zo'n 75pk, wat net als het geleverde koppel van 214Nm via een zevenbak met dubbele koppeling op de voorwielen wordt losgelaten. Hij kreeg een dieseltank van 33 liter ingebouwd, maar kan uiteraard ook puur elektrisch rijden, tot 50km ver. De maximale snelheid ligt dan net boven de (in België) wettelijk toegestane.

Gebruik makend van zowel de diesel- als de elektrische centrale haspelt de Twin Up de honderdsprint af in een tergend trage 15,7 tellen. De top ligt in dat geval op een elektronisch begrensde 140km/u. Daar tegenover staat dan weer een opgegeven verbruik van amper 1,1l/100km en een CO2-uitstoot die op papier 27g/km bedraagt.

Volkswagen presenteerde de Twin-Up als voorbode van een productiemodel op het salon van Tokio. Hij poseert er in gezelschap van onder andere de volledig elektrisch aangedreven e-Up. Bekijk alle foto's via deze link.