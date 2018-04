Elektrische Kia Soul komt eraan

Door: AUTO55

Bij Kia zet men hoog in op hun eerste elektrische auto. Die is gebaseerd op de Soul en heeft een theoretische actieradius van 200km. Dat is meer dan z'n soortgenoten van Nissan en Volkswagen. Zijn elektromotor wordt gevoed door een pakket lithium-ion batterijen en kan 110pk opwekken, evenveel als de Nissan Leaf en 5 paarden minder dan de Volkswagen e-Golf te bieden heeft. De batterijenset volledig opladen neemt 5 uur in beslag, voor 80% volstaan 25 minuten. En omdat de Soul EV net als iedere andere elektrische auto zo goed als geruisloos door de straten zoeft, zal hij bij snelheden tot 20km/u en ook bij het achteruitrijden een kunstmatig geluid produceren. Sprintcijfers zijn er niet, maar naar verluidt zouden 12 tellen volstaan om 100km/u aan te tikken. Op de officiële onthulling is het nog even wachten.