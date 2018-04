'Voor Niki Lauda': Ferrari 458 Italia in oude kleuren

Door: AUTO55

Fans zijn er in alle soorten, maar de eigenaar van dit unieke raspaard weet zichzelf behoorlijk in de kijker te werken. Aan de maatwerkafdeling van Ferrari werd gevraagd een aangekochte 458 Italia om te toveren in een soort eerbetoon aan voormalig F1-piloot en levende legende Niki Lauda (zie ook 'Rush'), en het resultaat is een moderne vierwieler in de racekleuren van Lauda's werkgereedschap uit midden jaren '70. Let op de foto's ook op de goudgekleurde wielen en op de uiting van vaderlandsliefde aan de binnenzijde.