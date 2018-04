Open en bloot: de nieuwe Mini

Door: AUTO55

Mini spreekt over een volledig nieuw model, maar dat is hem op het eerste zicht niet aan te zien. Behalve dan aan bepaalde details, zoals aan de full-led-schijnwerpers in de neus en de optionele exemplaren achteraan. De nieuwe Mini, die rond BMW's UKL1-platform wordt gebouwd, is er alweer groter op geworden. We meten voortaan 3,82m in de lengte, 1,73m in de breedte en ruim 1,4m richting zon; een groei van respectievelijk 9,8cm, 4,4cm en 7mm. De binnenkant is bijgevolg ruimer en het koffervolume steeg van 160 naar 211 liter. Het merk beweert ook dat (de vele) klachten over materiaalkeuze ter harte werden genomen, en dat moet blijken uit deze opvolger. En ja, hij komt er ook als vijfdeurs.

Geïnteresseerden die graag in de buidel tasten zullen uiteraard kunnen uiteraard opteren voor allerhande toebehoren. Zoals voor een groot display in het midden (8,8"), gekoppeld aan een besturingssysteem verwant aan BMW's iDrive. Daarmee bedien je navigatie, telefoon en dergelijke meer, en ook het nieuwe Connected in-car-systeem waarmee je real-time verkeersinformatie, allerhande internetfuncties en de bekende sociale mediakanalen ter beschikking krijgt. Ook nieuw in de Mini zijn een head-up display, een actieve snelheidsregelaar en een parkeerassistent met achteruitrijcamera.

Alle motoren kregen een turbo opgeschroefd, gaan met een start-stopsysteem gepaard en voldoen vanzelfsprekend aan de Euro6-norm. Instappen doe je met een drie cilinders tellende 1.5l op de vooras. Die is 136pk en 220Nm koppel sterk en brengt je in een aardige 7,8 seconden tot 100km/u, met een top van 210km/u in het verschiet. De autobouwer stelt dat de (voorlopige) basisbenzinemotor met 4,5l/100km toekomt, wat neerkomt op 105g/km CO2. Dieselen kan uiteraard ook, met alweer een driepitter met evenveel volume, maar dan goed voor 116pk. De zelfontbrander garandeert een honderdsprint in 9,2 seconden en een normverbruik van 3,5l/100km (92g/km CO2). En in afwachting van nog hetere edities met 'John Cooper Works' op de achterklep geldt de Cooper S natuurlijk als topper van de reeks. Die biedt niet langer onderdak aan een geblazen 1.6, maar aan een stevige tweeliter - verdeeld over 4 kokers - die 192pk en 280Nm koppel naar de voorwielen versast. De prestatiecijfers lossen de verwachtingen in: nul naar honderd in 6,7 tellen en een top van 235km/u; maar ook 5,6l/100km en 133g/km op de verbruiks- en CO2-emmissieschaal.

Alle Mini's krijgen in standaardtrim een handgeschakelde zesversnellingsbak meegeleverd; een automaat met evenveel verhoudingen kan voor een meerprijs worden aangestipt - eventueel met schakkelpeddels achter het stuur. Zijn ook te vinden op de optielijst: variabele demping met een comfort- en sportstand, alsook wielen tot 18-duim in diameter voor de sportieveling. Prijzen volgen later; alle beelden is hier te vinden.