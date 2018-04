Officieel: Nissan GT-R Nismo

Door: AUTO55

Na de eerste gelekte foto's heeft Nissan de GT-R Nismo officieel in de openbaarheid gebracht. De snelste GT-R die het merk ooit produceerde zal vanaf februari 2014 al te koop worden aangeboden in Japan, en enkele maanden later ook in de VS en bij ons arriveren. En de Japanners zijn nu al erg trots, want de GT-R Nismo is er al in geslaagd een rondetijd van 7 minuten, 8 seconden en 679 honderdsten neer te zetten binnen de contouren van de Duitse Nürburgring. Moet wel gezegd dat de vierwieler in kwestie met een zogeheten "track pack" was uitgerust, en daarover heeft Nissan nog geen informatie uitgestuurd. Naar de prestatiecijfers van de GT-R Nismo is het ook nog gissen.

Net als de standaard-GT-R wordt de Nismo-versie aangedreven door een twin-turbo V6-benzinemotor met 3.8l longinhoud. De centrale levert maar liefst 600pk en 652Nm koppel af op alle hoeken van de auto. Zoals eerder aangehaald is de vermogenswinst te danken aan onder andere een nieuw in- en uitlaatttraject en grotere turbo's. Hij is ook stijver en kreeg nieuwe veren en Bilstein-dempers. Keuze is er tussen drie modi: Comfort, Normal en R, waarbij de 'R' natuurlijk voor 'Racing' staat. Voorts rust de GT-R Nismo op zesspaaks 20-duims lichtmetaal (afgezien van de GT500-racewagen) met daarrond Dunlop SP Sport Maxx GT 600 DSST-runflatbanden, maatje 255/40 vooraan en 285/35 achteraan.

Het model is in vier koetswerkkleuren leverbaar (Brilliant White Pearl, Meteor Flake Pearl Black, Ultimate Metallic Silver en Vibrant Red) en valt extra op door zijn opgeklopte koetswerkkit. We treffen tevens een grote achtervleugel uit carbon en een gewijzigde voorpartij met splitter. Typerend voor de Nismo-modellen is natuurlijk de rode bies rondom. In de cabine dan ziet de GT-R Nismo z'n stuurwiel in alcantara gewikkeld en garanderen nieuwe Recaro-kuipjes de nodige steun. Alle in- en exterieurbeelden kan je in de fotospecial raadplegen.