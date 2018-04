Nismo gooit GT-R GT500 in de strijd

Door: AUTO55

Na Honda met de NSX GT en Lexus met de LF-CC GT heeft nu ook Nissan het doek gelicht van hun wapen in het gevecht om de Japanse Super GT Series. Net als voorgenoemde deelnemers werd de bolide ontwikkeld volgens de technische regelgeving van de Deutsche Tourenwagen-Masters, kortweg DTM, behalve als het op motoren aankomt. De racegrage GT-R zal dit weekeinde voor een demonstratie zorgen op het Suzuka Circuit, en op 1 december opduiken op de Fuji Speedway tijdens het Nismo Festival. Meer beeld van de GT-R Nismo GT500 is er in de fotospecial.