Honda presenteert nieuwe VTEC-turbomotoren

Zelf hebben we ons meer dan eens geamuseerd aan boord van pareltjes als de Honda Integra Type-R en (familie)naamgenoten met een soortgelijke krachtbron op de vooras. Dat wil zeggen: een motor met een variabele kleppentiming en elektronische lifthoogteregeling die je hoger dan gewoonlijk de toeren in kan jagen. En nu komt er bij Honda nog een turbo bij kijken, zoals je daarnet reeds kon vernemen.

De Japanners hebben drie nieuwe VTEC-centrales klaargestoomd. Allen met directe injectie en drukvoeding, te beginnen bij een éénliter driecilinder en gevolgd door een vierpitter met 1.5l slagvolume. Het meest potente blok verdeelt 2l over 4 cilinders en zou minstens 280pk ontwikkelen. Dit kopstuk komt uiteraard in de volgende Civic Type-R terecht. Meer info volgt later.