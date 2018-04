Nieuwe jas voor Nissan GT-R

Door: AUTO55

Nadat Nissan de langverwachte Nismo-variant van de GT-R op het net zwierde (en hem tegenwoordig op de juiste stand van het autosalon van Tokio parkeert) werd het bericht de wereld ingestuurd dat ook de 'gewone' GT-R niet ongemoeid wordt gelaten. Zo noteren we voor het volgende modeljaar een stel nieuwe koplampen met opvallende LED-dagrijlichten en een zogeheten Adaptive Front Lighting System (AFS), dat de lichtbunder automatisch aan de wegomstandigheden en de gehanteerde rijstijl aanpast, zowel in de breedte als de diepte. Aan de achterzijde bemerken we eveneens een opgefriste lampenpartij. Verder is er ook een nieuwe lakkleur voorhanden (Gold Flake Red Pearl) met kleine deeltje goud verwerkt in de rode verf.

Verschillen aan de binnenkant zijn summier. Nissan maakt gewag van drie nieuwe interieurcombinaties en enkele kleine updates, maar meest noemenswaardig is dat de GT-R minder decibellen doorlaat door allerhande trillingen tot een minimum te beperken. Onder andere de ophanging werd verfijnd, wat tegelijkertijd een scherper rijgedrag moet opleveren. Ook zijn de remmen opnieuw gekalibreerd voor een betere controle als er hevig aan de teugels wordt getrokken. Tot slot monteert Nissan voortaan standaard een set van vier Dunlop Sport Maxx GT 600 DSST-banden - net zoals op de GT-R Nismo. Vanaf december zal de vernieuwe GT-R in Japan te koop worden aangeboden. Europese klanten moeten wachten tot na de jaarwisseling. Hier zijn de beelden.