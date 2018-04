Straffer: Mercedes GLA 45 AMG

Door: AUTO55

Terwijl ons mannetje momenteel de standen afschuimt op de Tokyo Motor Show, is er vanaf morgen ook in LA heel wat te beleven. Mercedes presenteert er de GLA 45 AMG, een conceptcar die er zo goed als geen is. Uiteraard getooid met een uitgeklopte koetswerkkit en een grote spoiler achterop, sleurt deze compacte hoogpotige z'n krachten uit de ongewijzigde krachtbron van de (CL)A 45 AMG: een tweeliter viercilinder turbobenzinemotor met 360pk en 450Nm koppel in de aanslag, bijna vanzelfsprekend gekoppeld aan een AMG Speedshift DCT met 7 overbrengingen die de opgewekte energie in de hoeken verspreidt. Naar honderd scheuren doet deze Mercedes naar verluidt in minder dan 5 seconden, de topsnelheid kan je raden.

Om het geleverde geweld de baas te kunnen installeerde de autobouwer een krachtig high-performance remsysteem, en voorts rust de koets op rood-zwarte 21-duimsvelgen. Wanneer (en niet als) de GLA 45 AMG in productie gaat, heeft Audi's RS Q3 er alvast een hevige concurrent bij. Eentje die sneller is bovendien. Bekijk 'm hier.