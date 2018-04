Mercedes CLA 45 AMG rijdt op kop

Door: AUTO55

Dat Audi net een vierdeursmodel van de S3 heeft voorgesteld, zal Mercedes worst wezen. Eerstgenoemde komt nog niet tot aan de knieën van de CLA 45 AMG. Die slaagt er immers in om net als de A45 AMG tot 360pk en 450Nm koppel uit zijn geblazen 2,0l benzinemotor te puren. De krachtopwekking volstaat om de Duitser in 4,6 seconden naar 100km/u te katapulteren en de naald tot een elektronisch gelimiteerde top van 250km/u te brengen.

Het geweld is gekoppeld aan een AMG Speedshift met dubbele koppeling en 7 verzetten en wordt via het 4Matic vierwielaandrijfsysteem op het asfalt losgelaten. Op papier heeft de CLA45 AMG genoeg met 6,9l benzine om 100km af te leggen. Tot de uitrusting behoren een onafhankelijke sportophanging en 18-duims lichtmetaal. Nog dit jaar vindt de Europese lancering plaats; op prijzen is het nog even wachten. Voor meer beeld kan je in de fotospecial terecht.