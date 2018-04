Audi zet RS voor Q3

Door: BV

Wie dacht dat de S3 Sportback de enige sportieve Audi-telg was die zich opmaakte voor een werelddebuut op het Autosalon van Genève, is eraan voor de moeite. Er komt immer ook nog een RS Q3 bij. Het gebeurde nog nooit eerder dat de heren uit Ingolstadt de combinatie van die twee letters en Q maakten.

Onder de motorkap krijgt de RS Q3 de 2,5l TFSI vijfcilinder. Die is natuurlijk drukgevoed en levert 310pk (5.200 - 6.700t/min) en 420Nm (van 1.500 tot 5.200t/min). Van de prestaties wordt je makkelijk wild. Een top van 250km/u - begrensd, uiteraard - en vooral een sprinttijd van 5,5 tellen zijn voor een middenklasser met de koets van een kleine SUV ongezien. Hij heeft er wel launch control voor nodig. We hebben nu al medelijden met de quattro integraalaandrijving die gebruik maakt van een gestuurde lamellenkoppeling. Het verbruiksgemiddelde dat er tegenover staat is 8,8l/100km (CO2: 206gr/km). Ook dat is niet eens zo gek.

Heel wat van die efficiëntie heeft te maken met een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling, met een extra lange eindverdhouding. Natuurlijk kan je het programma van stuur, pedaalrespons, schakelgedrag en ophanging wijzigen door in een menu een andere stand te kiezen. Stoppen gebeurt nu door middel van grotere schijven. Die vooraan hebben nu een doorsnede van 36,5cm. Ze zitten in 19- of 20-duims velgen.

Een rijk arsenaal uiterlijke bling bling doet de lengte met 25mm aanzwellen ten opzichte van het standaardmodel. En niet alles is even subtiel. In het instrumentenbord prijken voortaan grijze wijzerplaten met witte schaalverdeling en rode wijzers. Rotsgrijze contrasterende naden sieren het onderaan afgevlakte driespakige multifunctiestuur en de schakelpook. Behalve de pedalen is ook de voetsteun in aluminiumlook uitgevoerd terwijl de decoratieve elementen in zwarte pianolak uitgevoerd worden, al hoef je niet noodzakelijk de mening van Audi te volgen. Het sportmeubilair is standaard dan weer in zwart Alcantara. Een designpack dat nog wat hoger van de toren blaast, probeert klanten nog enkele extra euro's te ontfutselen.

De Audi RS Q3 wordt vanaf de zomer in België gecommercialiseerd, de eerste exemplaren worden vanaf de herfst geleverd. Voor meer beeld kan je in de fotospecial terecht.