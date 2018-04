Nieuwe Volvo Polestar steekt neus buiten

Door: AUTO55

Pas op 26 november zal Volvo deze afgebeelde snelheidsduivel in vol ornaat met de wereld delen. Tot dan blijft het gissen wat we precies kunnen verwachten van deze Zweed op amfetamines. Iets in de trand van de vorige onthulling, dat spreekt, maar je overdonderen met onbevestigde geruchten doen we liever niet. Dus zit er niet veel anders op dan nog even te wachten. Behalve natuurlijk als iemand binnen de rangen zijn of haar mond niet lang genoeg kan houden, of er niet aan kan weerstaan op voorhand foto's op het net te droppen. Zulke zaken gebeuren wel vaker tegenwoordig...