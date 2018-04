Zinoro: elektrisch merk van BMW, voor China

Door: BV

China is tegenwoordig één van de automobiele arena's waarin het hardste strijd wordt geleverd en het scheelt dan ook geen haar of het domineert het autonieuws. De markt groeit er sterker dan eender waar ter wereld en honderden miljoenen Chinezen met een autodroom, is er ruimte zat voor vooruitgang. Niet moeilijk dat het land tegenwoordig 170 automerken kent. En er komen er nog steeds bij, onder meer door de verplichting van de Chinese - communistische - overheid om steeds te werken met een lokale partner. En zoals bekend, bewaak je in China ook best je intellectuele eigendom met hand en tand.

BMW schudt op het Autosalon van Shanghai de kaarten weer wat meer in z'n voordeel, met de aankondiging van een eigen merk elektrische auto's. Terwijl Westerse autobouwers er wel elektrische modellen aanbieden, zij het summier, zijn de Duitsers de eerste die er een compleet merk rond opzetten. Dat doen ze in de rest van de wereld ook, met submerk ‘i', maar in China wordt een andere koers gevaren. Samen met lokale partner Brilliance Auto, wordt daar het merk Zinoro in het leven geroepen (Zhinuo in het Chinees). Dat betekent zo veel als ‘belofte'.

Het eerste model wordt in november voorgesteld en zal er begin 2014 te koop zijn. Het wordt wellicht een compacte SUV. Hoedanook heeft het model geen uitstaans met de in Europa ontwikkelde i-modellen (foto's).