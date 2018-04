Recordprijzen op eerste NY autoveiling in 10 jaar

Door: BV

Het was al ruim een decennium geleden dat er nog eens veiling van collectievoertuigen plaatsvond in New York. Twee klinkende namen uit de veilingwereld, Sotheby's en RM Auctions, hebben daar verandering in gebracht. En hoe. Tijdens één enkel evenement wisselde op een haar na $ 63 miljoen van eigenaar en 93% van alle aangeboden voertuigen vond effectief een nieuwe eigenaar. Van de 31 verkochte wagens tikten er 16 af boven één miljoen dollar.

De topper was de Ferrari 250 LM uit 1964. Die bracht $ 14,3 miljoen op. Het op twee na hoogste bedrag dat een auto van het merk ooit opbracht op een veiling, ook al is bekend dat er in private transacties wel eens vaker voertuigen worden verkocht voor hogere bedragen (een Ferrari 250 GTO levert tegenwoordig makkelijk $ 40 miljoen op!).

Andere sterk gewaardeerde pareltjes waren een Ferrari 250 GT SWB Competition Berlinetta ($ 7 miljoen), een Maserati A6G/200 Spyder Zagato ($ 4,4 miljoen) en de unieke Talbot-Lago T150-C SS Teardrop Cabriolet uit 1938 die bovenaan dit artikel staat te pronken. Dat piekfijn (over-)gerestaureerde exemplaar uit het art-deco-tijdperk wisselde van eigenaar voor $ 7,1 miljoen.

