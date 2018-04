Bailey Blade XTR is schaamteloos Amerikaans

Door: BV

De Amerikaan Neil Bailey heeft al goed geboerd. Hij zou probleemloos de markt kunnen afstruinen en een supersportwagen in de garage parkeren. Maar hij wil wat meer. Z'n eigen supercar. Daarom heeft hij BXR opgericht. Z'n bedrijf wil een oer-Amerikaanse spierbundel op de markt brengen. Geen hybride dus, maar een V8 met turbo's. Een vijfliter van Ford, om exact te zijn. Met minimaal 550pk en hoogstens 750pk, in combinatie met een handbediende zesbak. Het project heet ‘Bailey Blade XTR' en is op de SEMA motorshow voorgesteld. En neen, dat betekent niet dat het model er ook effectief te zien was. Computertekeningen zijn er echter wel.

Aluminium, composietmateriaal en carbon is wat Neil in gedachten heeft voor onderstel en koetswerk. Kwestie van het gewicht ondanks de zware krachtbron toch nog te beperken tot 1.000 à 1.200kg. De koets krijgt een langgerekte motorkap, Japans aandoende kijkers en een bubbelvormige cockpit die behoorlijk wat van een Wiesmann weg heeft. Bekijk het in de fotospecial.