Peugeot RCZ R: prijs, prestaties

Door: BV

Vanaf het Autosalon van Brussel commercialiseert Peugeot de extra potige RCZ R in ons land. De 1.598cc viercilinder turbomotor is voor de gelegenheid opgewerkt tot zo maar eventjes 270pk, terwijl er ook nog eens 330Nm trekkracht wordt uitgeperst. De manuele zesversnellingsbak moest versterkt worden en om de voorwielen - die nog steeds geen hulp krijgen van de achtertrein voor de aandrijving - een handje te helpen wordt een Torsen sperdifferentieel gemonteerd. Een mechanisch exemplaar zowaar - Peugeot kiest dus niet voor een elektronische placebo-oplossing die de remschijven inschakelt om een gelijkaardig effect te bekomen.

De prestaties zijn best pittig te noemen. Er komt een begrenzer aan te pas om de topsnelheid te beperken tot 250km/u en wie bak en koppeling perfect manipuleert kan na 5,9 tellen de kaap van de 100 ronden.

De prijs is net zo gekruid als de motor. De potige coupé op basis van de (vorige generatie) 308 kost minimaal € 40.470. De uitrusting is gelukkig ook bijgeschaafd. Alcantara en leder, kuipzetels, 19-duims lichtmetaal, navigatie... het is er allemaal. En de RCZ R weet ook nog keurige verbruiks- en CO2-cijfers neer te zetten: 6,3l/100km en 145gr/CO2/km.

