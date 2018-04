Peugeot RCZ R: de productieversie

Door: AUTO55

Nog voor zijn passage op het Goodwood Festival of Speed van 11 tot 14 juli is hier de productversie van Peugeots sportiefste RCZ, die een R bij z'n naam gevoegd krijgt. De RCZ R blijkt niet 60 maar 70pk krachtiger en tegelijk ook 17kg lichter dan het huidige topmodel met 200pk. Hij ligt ook een enkele centimeter lager dan anders, draagt een fikse vleugel op de achterklep en rust op 19-duimsvelgen met daarachter remschijven met een diameter van 38cm. Om het geleverde geweld beter op de voorwielen over te brengen wordt er op een Torsen-differentieel beroep gedaan.

Net als bij de concept car schuilt er een 1.6 THP onder de kap van de productklare RCZ R. Deze is goed voor 270pk (6.000tr/min) en 330Nm koppel (beschikbaar vanaf 1.900 toeren). Nul naar honderd neemt 5,9 tellen in beslag en de topsnelheid is elektronisch beknot tot 250km/u. Volgens Peugeot stelt de RCZ R zich aan de benzinepomp tevreden met 6,3l/100km (145g/km CO2). Peugeots nieuwste zal in september op het Autosalon van Frankfurt te zien zijn en gaat nadien de verkoop in. Meer beeld is er in de fotoreeks.