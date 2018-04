Eerste jaar BMW i8 al uitverkocht

Door: BV

BMW klopt zichzelf nog maar eens op de borst over het succes van de nieuwe i-modelreeks. Eerder kondigde het bedrijf al aan dat het meer dan 10.000 orders voor de kleine i3 op zak had, en nu weten de Duitsers ook dat de volledige jaarproductie van de i8 al een eigenaar heeft. En dat nog voor de eerste exemplaren van de band moeten rollen. De officiële aankondiging is overigens moeilijk aan de realiteit te toetsen, want BMW wil niet kwijt hoeveel stuks het van beide modellen wil bouwen, noch wat de productiecapaciteit van de i8 is.

De Duitsers zetten het succes van het i-submerk met veel graagte in de verf, maar toch is enige voorzichtigheid ook geboden. Een sterke verkoopsstart is bij elektrische voertuigen, tot de Renault Twizy toe, de regel. Maar vaker dan de sector lief is, valt de vraag daarna erg sterk terug. De eerste elektrische auto die een regelrecht verkoopssucces is, moet nog gebouwd worden.