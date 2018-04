Defender van Studio Job is -letterlijk- gek

Door: BV

Op de kunstbeurs PAN Amsterdam staat deze knotsgekke Land Rover Defender te pronken. De creatie is het resultaat en een samenwerking tussen de Belgisch-Nederlandse-Luxemburgse invoerder en Studio Job. Dat is een industriële designstudio die zich voornamelijk specialiseert in het bedenken van speciale uitvoeringen van reeds bestaande producten. Ditmaal is het echter een echt kunstwerk geworden.

Studio Job putte weliswaar inspiratie uit de 65-jarige carrière van het model, maar wou vooral een kunstwerk van deze tijd neerzetten. Niet retro en evenmin futuristisch. Maar de avontuurlijk inborst van de ruige Land Rover zit er wel in verwerkt. De auto is opgevat als een rariteitencabinet. In de fantasie van de ontwerpers bijeengesprokkeld tijdens een mysterieuze en ‘freaky' reis.