Deze Hyundai Genesis is voor Europa

Door: REDACTIE

De Europese lancering van de vorige Hyundai Genesis was al afgelopen nog voor ze begonnen was. Verder dan een aankondiging is het merk niet gekomen. Maar de zopas voorgestelde nieuwe editie - die komt wel naar het Oude Continent. Ze komt klanten sprokkelen die alle snufjes en comfort willen van een grote limousine, geen probleem maken van het mogelijks wat lager in te schatten imago van de Koreaanse constructeur, geen zin hebben in een occasie en er niet mee inzitten hun kilometers te malen met benzine in plaats van diesel in de tank. U begrijpt dat Hyundai niet meteen verwacht er hele bootladingen van af te zetten.

Het motorenpalet begint met een drieliter V6 met 257pk en gaat over een 3,3l met 282pk en een 3.8l met 325pk naar de topmotor: een achtcilinder met 5 liter slagvolume en een vermogen van 425pk. De langzaamste Genesis gaat in 8,6 seconden naar de honderd, terwijl de snelste er slechts 5,4 tellen voor nodig heeft. Zoals gezegd, van diesels (nog) geen spoor. De aandrijving geschiedt op de achterwielen die door een multilinkophanging in het gareel worden gehouden, maar vierwielaandrijving wordt optioneel.

De Genesis heeft een nieuwe koets die vooral aan de voorzijde wat weg heeft van een Peugeot. De afmetingen zijn, zoals verwacht, behoorlijk riant. De lengte bedraagt net geen vijf meter, naast een breedte van 1,89m en hoogte van 1,48m. Een wielbasis van meer dan 3 meter garandeert heel wat ruimte voor de bewoners van de eerste en tweede zitrij.

Het nieuwe vlaggenschip zit meer dan behoorlijk in de uitrusting. Uiteraard wordt het uiterlijk gecomplementeerd door LED-dagrijlichten en Xenonkoplampen, naast lichtmetaal van 17, 18 of 19-duim en nagenoeg elke gangbare comfortvoorziening. De veiligheid lijkt ook gegarandeerd: zeven airbags, stabiliteitscontrole, een spoorassistent... Bekijk het gerust even allemaal zelf in de fotospecial.