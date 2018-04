1.2 Turbo voor Peugeot 208 en 308

Door: BV

Peugeot heeft al een 1.2l kleine driecilinder benzinemotor in z'n aanbod. Die eenheid is te krijgen in de 208 en 308, telkens met 82pk. Die driecilinder moet de lucht zelf naar binnen harken. Maar er komt een versie die daarvoor de hulp van een turbo inschakelt. Volgend voorjaar gaat het blok in productie en de specificaties zijn nu al vrijgegeven.

De 1.2 e-THP zal beschikbaar zijn in twee vermogensversies. De eerste wordt 110pk sterk en de tweede zal 130pk opwekken. Die laatste centrale betekent ook het einde voor de 1.6l turbomotor in z'n vermogensvariant van 125pk. Dat blok ontwikkelt immers steeds meer vermogen. In de Peugeot RCZ R wordt er al 270pk uit gemolken.

De oorzaak voor de kleinere-motoren-trend is actuele CO2-hetze. Want compacte drukgevoede krachtbronnen stoten (op z'n minst op papier) minder uit. De 308 met 110pk zal niet meer dan 107gr de atmosfeer in blazen. De 208 zal zelfs niet boven 105gr uitkomen.