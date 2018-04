Laatste New Mini II gebouwd

Door: BV

De reïncarnatie van het iconische kleintje dat Sir Alec Issigonis in de jaren zestig tekende is weldra aan z'n derde generatie toe. Die New Mini III, die zowaar weerom wat groter (en dus minder 'mini') is, beleefde z'n werelddebuut al. Tijd dus om afscheid te nemen van de New Mini II die sinds 2006 op de markt was. En dat is exact wat de werknemers van de productiefaciliteit van het merk in het Britse Oxford deden toen het laatste exemplaar van de band liep.

Sinds BMW de Mini opnieuw uitvond in 2001 liepen er al 1.041.412 stuks van de band. Allemaal in Oxford, dat ook al het originele exemplaar bouwde. Tel beide productieaantallen op en het totaal komt op zo maar eventjes 2,4 miljoen stuks.

De fabrikant verwacht veel van de derde generatie New Mini. Zo veel dat ook de Nedcar-fabriek in het Nederlandse born het model zal fabriceren. Voortaan komt dus niet elke nieuwe Mini uit Engeland.