RIP Paul Walker

Door: AUTO55

Hollywood en de rest van de wereld reageren geschokt op de plotse dood van acteur en racepiloot Paul Walker (rechts op de foto), die gisterennamiddag het leven liet na een verschrikkelijk auto-ongeval. Walker was passagier aan boord van een Porsche Carrera GT; de bestuurder - een vriend - overleefde de ramp evenmin.

De in september 40 jaar geworden Walker begon zijn acteurscarrière in het reclamemilieu, waarna hij in 1986 opdook in de prent Monster in the Closet en z'n gezicht liet zien in series als Charles in Charge, Highway to Heaven, Who's the Boss? en Diff'rent Strokes. In de jaren negentig volgden films als Pleasantville, Varsity Blues, She's All That en The Skulls, maar de echte doorbraak kwam er natuurlijk met The Fast and The Furious, waar je meer over kan zien en lezen in ons dossier Legendarische autofilms. Paul Walker laat een veertienjarige dochter na.