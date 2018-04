Saab 9-3 herleeft

Door: AUTO55

Meer dan een decennium na de introductie van de laatste generatie 9-3 heeft National Electric Vehicle Sweden de productie in het thuisland hervat. Op het programma staan benzinemodellen en een door een elektromotor aangedreven versies. Over de oplage wordt voorlopig in alle talen gezwegen, en ook wanneer de "nieuwe" Saabs in het verkeer zullen opduiken laat men in het ongewisse. Hoewel het ontwerp quasi ongewijzigd is, claimt NEVS dat het model - bedoeld om Europese en Chinese klanten te overtuigen - wel degelijk bij de tijd is gebracht.