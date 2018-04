Saab 9-3 op stroom

Door: AUTO55

Na meerdere pogingen tot overname deed Saab eind 2011 de boeken toe. Spyker-oprichter Victor Muller ondernam nog een dappere poging om het Zweedse merk van de ondergang te redden, maar bleek daarin niet erg succesvol. Toch scheen er licht aan het einde van de tunnel. In juni 2012 verkondigde het Chinees-Japanse NEVS namelijk dat men wel nut zag in het bouwen van elektrische Saabs.

Om extra kapitaal te scheppen voor de ontwikkeling en om de systemen uitgebreid te kunnen testen neemt het bedrijf nu bestaande exemplaren onder handen. Zoals de twee jaar oude 9-3 Griffin van op de foto's. De realisatie daarvan bleek een hele karwei op zich. In voorgaande modellen werden bepaalde onderdelen door General Motors ontworpen en andere door Saab. Bouwde Saab de cilinder, dan kon de zuiger evengoed door GM vervaardigd zijn. En nadat General Motors de stekker er bij Saab uittrok, mocht er geen enkel component onder GM-licentie meer gebruikt worden bij het bouwen van nieuwe auto's. Dus dienen deze elementen allemaal opnieuw ontworpen, geproduceerd en getest te worden. NEVS liet alvast weten dat een gefacelifte variant van de 9-3 zonder GM-onderdelen eind dit jaar nog in productie zal gaan. Nochtans is er voor het vervaardigen van onderdelen nog niet met alle 500 toeleveranciers een akkoord gesloten