Volvo laat 100 zelfrijdende auto's los op Goteborg

Door: BV

Voor wie het nog niet in de gaten mocht hebben, de zelfrijdende auto is op komst. Google beweert al jaren dat hun software een betere bestuurder wordt dan u of ik ooit zullen zijn en ook Nissan maakte van ‘autonomous driving' een punt tijdens de afgelopen Tokio Motorshow. Volvo is de jongste constructeur om in te zetten om voertuigen die het zonder chauffeur kunnen stellen. Het bedrijf werkt aan een testvloot van 100 zelfrijdende exemplaren die zullen ingezet worden op in het totaal 50km wegen rond het Zweedse Goteborg. De Zweedse overheid en enkele mobiliteits- en wetenschapsinstellingen zetten ook hun schouders onder het project.

Volvo is er met z'n aankondiging erg snel bij, zo blijkt. De testvoertuigen zullen immers allemaal gebaseerd zijn op het nieuwe SPA-platform (Scalable Product Architecture) van het merk. Het eerste product op die bodemplaat wordt de XC90, die in de loop van volgend jaar uitkomt. En het is al 2017 als de praktijktesten gepland zijn.

In de aankondiging verwerkt Volvo handig wel enkele van de nieuwe snufjes die het op de XC90-opvolger wil introduceren. Zo weten we dat het model zal uitgerust zijn met een radargestuurde snelheidsregelaar, dat het stuur zelf correcties kan doorvoeren en dat een camera niet alleen de rijstrook maar ook de rand van de rijweg zal herkennen. Allemaal componenten die cruciaal zijn voor de bouw van een autonoom rijdend voertuig.