Eerste glimp van Volvo XC90

Door: BV

Tijdens de voorstelling van de Concept Coupé die Volvo over twee weken op het Autosalon van Frankfurt tentoonstelt, kon het bedrijf niet nalaten om het publiek ook al even te wijzen op de overeenkomsten met de toekomstige Volvo XC90. Die komt ten vroegste volgend jaar de inmiddels hoog bejaarde eerste generatie aflossen. Bij tekst en uitleg hoorden ook enkele beelden die zowel het smoelwerk als de achterlichtunit van Volvo's grote SUV onthulden.

Op dergelijke evenementen wordt er duchtig wat afgefotografeerd, dus we kunnen ons nauwelijks inbeelden dat Volvo helemaal niet wou dat die informatie wereldkundig werd gemaakt. We kunnen hier dus eerste blik werpen op de koplampen, radiatorgrille, luchthappers en achterlichten van de nog niet geboren XC90. En de stijl daarvan heeft inderdaad wat weg van die van de Concept Coupe. Dat was dus alvast geen gebakken lucht.