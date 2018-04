Donkervoort naar Duitsland

Door: BV

De Nederlandse niche-sportwagenfabrikant Donkervoort heeft al een servicenetwerk in het thuisland, België, Frankrijk en Zwitserland en breidt in het voorjaar van 2014 ook uit naar Duitsland. Daarvoor is een nieuwe onderneming opgericht die z'n onderkomen krijgt in Pömbsen op het Bilster Berg Drive Resort. Dat is een gloednieuw test- en evenementencircuit in Noordrijn-Westfalen.

Donkervoort heeft het in de eerste plaats over een showroom en -onderhoudsfaciliteit, maar zegt er in één adem bij dat er in de toekomst ook voertuigen geproduceerd zouden kunnen worden. Het sportwagenmerk van Joop Donkervoort plukt de vruchten van de succesvolle lancering van de D8 GTO.