LaFerrari is uitverkocht

Door: BV

Een prijs voor de beste naam zal Ferrari's nieuwe hyperbolide niet krijgen, maar dat staat succes in elk geval niet in de weg. Hoewel het prijskaartje kan oplopen tot meer dan € 1 miljoen, hadden de Italianen nauwelijks enkele dagen na de lancering al een lijst met meer dan 1.000 geïnteresseerde kopers. Het is dan ook niet onlogisch dat nu al het bericht komt dat alle 499 voorziene exemplaren zijn toegewezen aan een koper. Die maakt er alleen zichzelf gelukkig mee want de auto heeft maar één (centraal opgestelde) stoel.

Onder de kap zit een 6,3l V12 met 800pk die wordt gecombineerd met twee elektromotoren die er nog eens 163pk bovenop scheppen. Dat is voldoende voor een top van 350km/u en een sprinttijd vanuit stilstand tot 100km/u in minder dan drie tellen. Meer details over de LaFerrari vind je hier, terwijl je voor foto's in de gallery terecht kan.