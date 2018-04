LaFerrari geeft specificaties prijs

Door: BV

Ferrari heeft op het Autosalon van Genève de details van z'n nieuwe supersportwagen vrijgegeven. Die gaat meteen de strijd aan met de McLaren P1 die ook al in Zwitserland z'n debuut beleefd. De Italiaanse creatie van de hand van Flavio Manzoni heet overigens niet F150 of F70, maar LaFerrari. De P1 heeft in elk geval al het voordeel dat er twee personen in passen. De Ferrari beschikt weliswaar over twee vlinderdeuren, maar er is maar ruimte voor één inzittende. Die moet plaats nemen in een vaste zetel, en moet op zoek naar de goede rijhouding middels een verstelbaar stuur en pedalenset.

Centraal onder de kap van de nieuwe superbolide zit een 6,3l V12. Die levert 800pk bij een behoorlijk astronomische 9.250t/min. Maar het blijft er niet bij. Want Magneti Marelli leverde ook nog eens twee elektromotoren die samen nog 163pk toesteken. Daarmee tikt LaFerrari af op 963pk, terwijl de trekkracht boven 900Nm piekt. En met een 60kg wegende accu aan boord, die ook remenergie opslaat, ongebruikt motorkoppel rendabiliseert (in de bochten bijvoorbeeld) en intelligent omspringt met de sturing van de boordelektronica, gaat het verbruik natuurlijk wat omlaag, ook al tikt het model nog steeds af op 330gr/CO2/km. Het is een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling die al het geweld verzet en het zijn Brembo-stoppers met carbon-keramische remschijven die het geheel weer een halt toeroepen.

De Italianen zijn een tikkeltje onnauwkeurig als het op de prestaties aankomt. Van nul naar 100 kan ‘in minder dan 3 seconden'. Vanuit stilstand naar 200 kan in ‘minder dan 7 seconden' en de topsnelheid bedraagt ‘meer dan 300km/u'. Dat zal wel een nationale karaktertrek zijn.

59% van het gewicht van de nieuweling rust op de achteras. Maar het zwaartepunt is belangrijker dan dat, en daar helpt de hybride aandrijflijn, omdat z'n zware componenten allemaal vlak tegen het asfalt zijn ingewerkt. Onder de noemer HY-KERS wordt de energie in de accu aangewend om de gaspedaalrespons aan te scherpen. Dat systeem is geïnspireerd op de Formule 1.

De actieve aerodynamica is ongetwijfeld ook afkomstig uit de wereld van de koningsklasse van de autosport. LaFerrari beschikt over een aërodynamisch plan dat de voorsplitter, bodemplaat, diffuser en achterspoiler omvat. Kwestie van toch maar aan het asfalt te blijven plakken. Ferrari zal 499 exemplaren producten. De prijs is nog onbekend.

