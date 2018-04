In beeld: Autosalon van Tokio 2013

Door: AUTO55

Tot 1 december kon je in de Japanse stad Tokio genieten van de 43e editie van de Tokyo Motor Show, vol premières en bolides die in een (verre?) toekomst niet zouden misstaan. De grote mediastorm die ermee gepaard gaat hebben we inmiddels achter de rug - alle nieuwtjes vind je uiteraard in onze nieuwsrubriek terug - en dus is de tijd nu rijp om het door onze man ter plaatse genomen beeldmateriaal met de wereld te delen. En dat kan je uiteraard in onze uitgebreide, 205 plaatjes tellende fotospecial raadplegen. Leun dus maar alvast achterover...