Helemaal in beeld: de nieuwe BMW M3 & M4

Door: BV

BMW Motorsport heeft zich over de nieuwe 3-Reeks en z'n tweedeursvariant (die tegenwoordig de BMW 4-Reeks is) gebogen. En dat levert fonkelnieuwe producten op. De eerste heeft de iconische M3-badge op de kofferklep, op de tweede (uitgevoerd in een kleur die nagenoeg identiek is aan die van de M4 Concept) pronkt voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf M4.

Onderhuids zijn beide modellen nagenoeg identiek. Voor beide wordt een 3-liter zescilinder met twee turbo's ingeschakeld om minimaal 430pk en 500Nm los te laten op de aangedreven achterwielen. Exacte cijfers ontbreken nog, maar meer dan 24u geduld hoef je er niet meer voor op te brengen.

Het beeld onthult ook al behoorlijk wat - zo kunnen we alvast stellen dat de motorkapbult (ooit ingevoerd om plaats te maken voor een V8, maar nu een esthetisch element) en de dikke bips met vier uitlaatspruitstukken is gebleven. Aan de binnenzijde hebben beide M's onder meer recht op sportmeubilair, een klein, dik stuurwiel, een aangepaste tellerplaat en de nodige versiering in koolstofvezel. Alle plaatjes kan je bekijken in de Auto55.be-fotospecial.