Rinspeed denkt aan auto zonder bestuurder

Door: BV

Autonomous Vehicles - ze zijn op komst. Niet alleen Google werkt eraan, maar ook Mercedes, Volkswagen, Nissan, Volvo... nemen het voortouw in de ontwikkeling van een auto die helemaal uit zichzelf van A naar B gaat. En de Zwitsers van Rinspeed, dat steevast zwaar uitpakt op het Autosalon van Genève, weten duidelijk ook waar de klepel hangt. Het bedrijf werkte ditmaal de XchangE uit. Een geheel elektrische sedan die is uitgerust met een geheel elektronische stuurinrichting. Daardoor kan het stuur, wanneer de auto die functie zelf voor z'n rekening neemt, in het midden van het dashboard geplaatst worden en tovert de cabine zichzelf om tot een salon. De concept zal te zien zijn op het Autosalon van Genève in maart 2014.