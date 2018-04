MG Crossover lekt uit

Door: BV

Sinds MG werd overgekocht door de Chinezen hebben we er op het Europese vasteland niets meer van vernomen. Maar in China en de UK kan je ze wel kopen. Het aanbod wordt binnenkort zelfs uitgebreid met een SUV. Daar kregen we in de vorm van de CS Concept al een voorbode van te verwerken en deze uitgelekte afbeeldingen tonen het model in productielivrei.

De eerste informatie heeft het over een 1.5l benzinemotor met 4-cilinder, die uit de MG5 wordt getransplanteerd en een grotere 2-liter die 200pk sterk wordt. Er wordt ook gewag gemaakt van een hydraulische in hoogte instelbare ophanging, een reductiebak en een limited-slip-differentieel. Zaken die het model duidelijk in de categorie van de capabele terreinvoertuigen zou onderbrengen, maar die MG nog niet eerder liet zien. We houden daarom nog even de voet achter de deur. De auto wordt in april voorgesteld en is vanaf de lente te koop in China. De beelden kan je hier bekijken.