Opel Adams van Rossi en Brian Adams op veiling

Door: BV

Het recept is een oude bekende. Je laat een beroemdheid, al dan niet met wat hulp, een auto inkleuren en biedt het eindresultaat aan op een veiling voor het goede doel. Zo heeft de pers het nog eens over het product, kan de bekende persoon in kwestie aan z'n imago werken en voelen goede doelen zich gesteund. De Opel Adam doet het in één keer dubbel.

De geel-zilveren creatie kwam tot stand samen met motorlegende Valentino Rossi. Het niet bepaald subtiele ding gaat onder de hamer voor de Meyer Children's Hospital Foundation.

Bryan Adams kleurde de Adam in voor z'n eigen fonds en houdt het niet op één exemplaar maar op een gelimiteerde reeks van 10 stuks. Hij heeft ook meteen aan een kalender gedacht, met speciaal uitgedoste modellen.

Beiden zijn van 23 to en met 26 januari te bezichtigen in een museum in München, maar als je dat wat ver lijkt kan je gewoon even een blik in de fotospecial werpen.