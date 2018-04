Opel Adam nog meer naar je hand te zetten

Door: BV

Opel is met de Adam dan wel wat later op de kar van de hippe, sterk personaliseerbare, stadswagens gesprongen dan Fiat met de 500 of Mini, maar dat betekent niet dat er sprake is van een gebrek aan overtuiging. Met dakkleuren, koetswerkkleuren, stickersets, velgen, koetswerkdetails heb je momenteel als klant al keuze uit 61.000 combinatiemogelijkheden. En aan het interieur, waar onder meer de sierlijsten, dakhemel en zetelbekleding te kiezen zijn, kan je zelfs 81.000 verschillende combinaties vormen. Geen enkele andere constructeur haalt die aantallen.

En Opel gaat niet meteen op z'n lauweren rusten. Een op papier alvast bijzonder aantrekkelijke 1.0l driecilinder turbomotor doet binnenkort z'n intrede in de Adam, en op het Salon van Frankfurt, voegen de Duitsers nog eens meer mogelijkheden om van de Adam een expressie van je eigen smaak te maken, aan het palet toe.

Een donkerbruine en fel blauwe metaalkleur worden aan het assortiment lakkleuren toegevoegd. En dak, buitenspiegelhuizen en grille worden ook leverbaar in een trendy beige-groene tint. Als de kalender 2014 aanwijst, hebben ze het gezelschap gekregen van nieuwe velgen, een extra decoratie voor de dakhemel en een extra set sierlijsten voor instrumentenbord en deurpanelen.