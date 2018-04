Origineel: Opel presenteert de Adam MY2014

Door: BV

Opel breidt de aankledingsmogelijkheden van de Adam uit. Het merk heeft dat reeds in augustus bekend gemaakt dus de vijf nieuwe koetswerkkleuren en vier nieuwe tinten voor het dak kan je nauwelijks een verrassing noemen. Maar we hebben ze tot vandaag niet gezien en de Duitsers hebben best een originele manier gevonden om ze wereldkundig te maken. De ganse fotoset bevat niets meer dan modellen op schaal 1:43, kunstig gefotografeerd tegen een realistische achtergrond.

De aanpassingen aan de buitenzijde, waartoe ook nog een nieuwe kleur voor de logobalk in de grille, drie buitenspiegeldesigns en twee nieuwe stickersets. De aanpassingen aan de binnenzijde omvatten dan weer twee nieuwe binnenspiegelklueren, even veel zetelstofjes en een nieuwe dakbekleding. Die zijn dan weer niet te ontwaren in deze fotospecial.