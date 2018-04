Ferrari lonkt weer naar Le Mans

Door: BV

Even voor de duidelijkheid: er is geen gebrek aan Ferrari's in het deelnemersveld van de Legendarische 24-uurs-race van Le Mans. Maar die voertuigen rijden niet in de prototype-klasse en strijden bijgevolg hooguit voor klassewinst. Niet voor de eindoverwinning, die wordt beslecht tussen voertuigen in de LMP1-categorie. Dat was ooit anders, maar dan moeten we de teller een decennium of vier terugdraaien.

Maar de etmaalrace op het circuit Le Sarthe lijkt tegenwoordig weer op meer aandacht te kunnen rekenen. En al helemaal nu Porsche een einde wil maken aan de dominantie van Audi. En laat ons ook underdog Toyota niet vergeten. Dat stuntte afgelopen editie door het de Duitsers moeilijk te maken met veel kleinere budgetten.

Het is echter niet alleen de media-aandacht en de spanning die Ferrari-baas Luca di Montezemolo doen lonken naar Le Mans. De nieuwe LMP1-reglementen liggen immers dicht bij de nieuwe set reglementen voor de Formule 1. En dat betekent dat de kakelverse voor de F1 ontwikkelde V6 Turbo wellicht gewoon overgelepeld kan worden. Dat is natuurlijk goed nieuws voor het budget.

Het is al van 1973 geleden dat Ferrari nog eens aan de start verscheen met een prototype. Maar een terugkeer is nog niet beslist. De Italianen steken hooguit een teen in het badwater.