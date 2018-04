Porsche maakt zich op voor Le Mans... 2014

Door: BV

Over een dikke week wordt het startschot gegeven voor de 24u van Le Mans 2013. Een race waarin Audi zal proberen voor de twaalfde keer op 15 jaar tijd het hoogste ereschavot te beklimmen, ditmaal zonder uitdager Peugeot, maar met Toyota, Renault en Mazda die er alles aan zullen doen om het de Duitsers moeilijk te maken.

Porsche heeft z'n zinnen ook gezet op een succesvol Le Mans avontuur. En nu Audi meer en meer lonkt naar een deelname in het Duitse Toerwagenkampioenschap DTM (een officiële aankondiging is nog niet gemaakt), lijkt Porsche zich in de coulissen op te warmen.

De Porsche LMP1 zit nog in het teststadium, maar heeft net z'n eerste grondige proefsessie achter de kiezen. Het bedrijf heeft speciaal voor de Le Mans raceklasse een ontwikkelingscentrum uit de grond gestampt waar 200 technici en designers werkzaam zijn. Als alles volgens plan verloopt, is Porsche klaar voor Le Mans. In 2014 weliswaar...