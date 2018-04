Infiniti Q50 Eau Rouge draagt veel carbon

Door: BV

Eau Rouge is eigenlijk een amper 14,1km lang riviertje dat ontspringt in de provincie Luik. En geheel bij toeval kronkelt het zich na enkele kilometers ook voorbij het circuit van Spa Francorchamps, waar het z'n naam ontleent aan de knik onderaan Raidillon. Een plaats die geldt als één van de meest legendarische, uitdagende en adembenemende uit de autosport, op een circuit dat an sich ook nog eens te boek staat als één van de mooiste ter wereld. Infiniti had een slechtere naam kunnen kiezen voor z'n sportieve accessoirelijn.

De Q50 Eau Rouge wordt als eerste volgeladen met sportieve accessoires. Officieel is het nog een concept, maar die titel zal er niet lang op kleven. De grote 21-duimers en de (grotendeels in carbon uitgevoerde) koetswerkkit kna je binnenkort gewoon op je Infiniti bestellen. Wat er onderhuids wijzigt, weten we nog niet, maar het lijkt boven verdenking te staan dat de ophanging herzien is. Beeld van de Infiniti Q50 Eau Rouge is er in de fotospecial.