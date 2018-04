AMG voor Mercedes GLA

Door: BV

Op de NAIAS, beter bekend als het Autosalon van Detroit, pakt Mercedes uit met de aan anabolen verslingerde versie van de GLA. Op de kofferklep staat AMG en onder de kap zit de tweeliter turbomotor van de technisch erg verwante A 45 AMG en CLA 45 AMG. Goed voor zo maar eventjes 360pk en 450Nm, gekoppeld aan een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling en vierwielaandrijving.

Cijfers

We starten de cijferlawine met verbruiksgegevens, al was het maar om zeker te zijn dat je verder leest tot aan de prestaties. Mercedes geeft voor z'n opgehoogde A-Klasse in z'n potigste versie een verbruiksgemiddelde van 7,5l/100km op. In CO2-cijfers komt dat overeen met 175gr/km.

De topsnelheid bedraagt 250km/u en dat is enkel en alleen omdat de begrenzer het dan welletjes vindt. Vanuit stilstand naar 100km/u accelereren neemt dan weer 4,8 tellen in beslag.

Aankleding

Uiteraard is de opsmuk bijgespijkerd. De GLA 45 AMG heeft een koetswerkkit met zijschorten, voor- en achterspoiler, vier uitlaatsierstukken en carbon accenten. De remklauwen zijn voor de gelegenheid in het rood gelakt.

Rood is ook binnenin terug te vinden. In de aangepaste wijzerplaat, het stikwerk en de gordels bijvoorbeeld. Het sportmeubilair is dan weer gehuld in een combinatie van Dinamica (een stof gewezen uit microvezels) en leder.

Beeld van de GLA 45 AMG is er in de fotospecial.